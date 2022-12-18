Серія для мюнхенського клубу розпочалася 1982 року.
Дайо Упамекано, Getty Images
18 грудня 2022, 18:41
Наразі відбувається фінал чемпіонату світу в Катарі, в якому зустрічаються збірні Аргентини та Франції.
У стартовому складі французів на поле вийшов захисник Дайо Упамекано.
За інформацією MisterChip, 24-річний француз продовжив серію, згідно з якою один із гравців мюнхенської Баварії виступає у фіналі мундіалю протягом останніх 30 років.
Серія почалася в 1982 році, коли у фіналі зустрілися збірні Італії та Західної Німеччини, в заявку яких потрапили три гравці Баварії.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція.