ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Серія для мюнхенського клубу розпочалася 1982 року.

Наразі відбувається фінал чемпіонату світу в Катарі, в якому зустрічаються збірні Аргентини та Франції.

У стартовому складі французів на поле вийшов захисник Дайо Упамекано.

За інформацією MisterChip, 24-річний француз продовжив серію, згідно з якою один із гравців мюнхенської Баварії виступає у фіналі мундіалю протягом останніх 30 років.

Серія почалася в 1982 році, коли у фіналі зустрілися збірні Італії та Західної Німеччини, в заявку яких потрапили три гравці Баварії.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція.