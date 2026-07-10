Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард збірної Франції розповів про підказку Кіліана Мбаппе перед своїм голом і заявив, що команда вже повністю зосереджена на наступному матчі.

Нападник збірної Франції Усман Дембеле прокоментував перемогу над Марокко (2:0) у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026, а також розповів, як народився його забитий м'яч.

Саме форвард ПСЖ встановив остаточний рахунок зустрічі, скориставшись передачею Кіліана Мбаппе. За словами Дембеле, ключову роль у цьому епізоді відіграла підказка партнера.

"Ми дуже щасливі. Ми були повністю зосереджені на цьому матчі. Це мій третій півфінал чемпіонату світу у складі збірної Франції. Це неймовірна радість і справжнє задоволення. Тепер ми збережемо максимальну концентрацію на тому, що чекає попереду.

За дві-три хвилини до мого гола Кіліан сказав мені залишатися в центрі. Він зробив чудовий ривок, який відкрив для мене вільний простір. Я дуже хотів завдати удару в площину воріт і побачити, як м'яч опиниться в сітці. Я щасливий", – сказав Дембеле.

Для Усмана цей вихід до півфіналу став уже третім у складі збірної Франції на чемпіонатах світу.