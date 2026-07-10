Раду-Михай Константя поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".
Раду-Михай Константя, Getty Images
10 липня 2026, 09:57
Президент Університету Раду-Михай Константя прокоментував нічийний результат у першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти київського Динамо (0:0).
"Звичайно, Динамо було фаворитом і залишається ним досі, але для нас це дуже добрий результат.
Ми очікували, що Динамо» володітиме м'ячем, братиме ініціативу. Саме так ми готувались до матчу. У суперника були шанси, але й у нас був шанс, коли Менді не забив.
Можна сміливо сказати, що ми задоволені результатом. У нас є шанс у матчі-відповіді після цього результату, ми можемо підійти до гри з оптимізмом", - наводить слова Констянті prosport.ro.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ — Університатя Клуж. Матч-відповідь пройде 16 липня.