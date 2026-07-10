Ліга Європи

Раду-Михай Константя поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Президент Університету Раду-Михай Константя прокоментував нічийний результат у першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти київського Динамо (0:0).

"Звичайно, Динамо було фаворитом і залишається ним досі, але для нас це дуже добрий результат.

Ми очікували, що Динамо» володітиме м'ячем, братиме ініціативу. Саме так ми готувались до матчу. У суперника були шанси, але й у нас був шанс, коли Менді не забив.

Можна сміливо сказати, що ми задоволені результатом. У нас є шанс у матчі-відповіді після цього результату, ми можемо підійти до гри з оптимізмом", - наводить слова Констянті prosport.ro.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ — Університатя Клуж. Матч-відповідь пройде 16 липня.