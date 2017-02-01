Бизнес и Финансы

Впервые в истории клубы Премьер-лиги зимой заработали на трансферах больше, чем потратили.

В последний день трансферного окна в Англии были совершены несколько крупных сделок. Саутгемптон приобрел примерно за 14 млн фунтов Маноло Габбьядини из Наполи, Бернли заплатит до 13 млн фунтов за Робби Брэди из Норвича, а Уотфорд за 20 млн фунтов продал Одиона Игало в китайский Чанчунь Ятай.

В нынешнем сезоне клубы АПЛ потратили рекордные деньги на трансферы – 1 миллиард 380 млн фунтов, из которых 1 млрд 165 млн были потрачены летом.

По величине расходов на трансферы нынешняя зима с показателем в 215 млн заняла второе место. Рекорд был установлен зимой 2011 года – 225 млн. Для сравнения, лишь 35 миллионов фунтов были потрачены в 2003 году, когда впервые в истории трансферное окно открылось зимой.

Прибыль от трансферов может даже увеличиться, если кто-то из игроков будет продан в Китай – в Поднебесной клубы могут регистрировать трансферы до 28 февраля.

Расходы на трансферы зимой (начиная с 2011 года)

Сравнение расходов на трансферы зимой и летом (темно-красный — летнее трансферное окно, красный — зимнее, розовый — суммарные траты за сезон)

Крупнейшие трансферы АПЛ этой зимой (суммы указаны в миллионах фунтов)

Сравнение трат на трансферы первых 14 и последних 6 команд (да, они равны — по 112,5 млн фунтов)

Расходы на трансферы в топ-5 чемпионатах (в млн фунтов)

В материале использована инфографика ВВС.