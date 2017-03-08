Германия

Атакующий полузащитник Баварии и сборной Германии Томас Мюллер не в восторге от тенденций развития современного футбола.

Чемпион мира 2014 года Томас Мюллер в интервью мужскому журналу GQ Magazine пожаловался, что ему совсем не нравится то, как меняется футбол в последние годы.

"Футболисты стали товаром уже давно, но сейчас за них предлагают баснословные деньги, — считает Мюллер. — Летом Манчестер Юнайтед заплатил 105 миллионов евро за Погба. Год назад примерно такую же сумму предлагали за меня. Это абсурд! Ни один футболист не стоит таких денег, но беда в том, что многие заражаются этой "золотой лихорадкой" и только и думают о том, как продать себя подороже. Я не из таких. Для меня важно быть в коллективе, в котором мне комфортно, играть самому и помогать другим, выигрывать трофеи".

"Кроме того, сейчас все делается в угоду публике. Если люди хотят знать все о жизни футболистов, то чтобы удовлетворить этот интерес скоро установят камеры в раздевалках. Это какой-то цирк! Но я не буду в этом участвовать, ведь должно же быть хоть что-то святое! Как только в раздевалках установят камеры, я тут же повешу бутсы на гвоздь".