Северная Америка

Несмотря на уговоры со стороны товарищей по команде, форвард сборной Чили Алексис Санчес покинул поле после матча против Аргентины, не поблагодарив фанатов.

После поражения в матче против сборной Аргентины (0:1), Алексис Санчес сразу направился к раздевалке.

Несмотря на то, что товарищи по команде начали кричать на Санчеса, чтобы тот остался и поблагодарил фанатов, Алексис побрел дальше с опущенной головой.

Реакция игрока Арсенала рассердила других игроков сборной, которые считают, что фанаты заслужили благодарность за их поддержку, сообщает чилийское издание Emol.

Все остальные игроки, среди которых был и дисквалифицированный на эту игру полузащитник Баварии Артуро Видаль, подошли и поаплодировали фанатам, которые приехали на Монументаль.