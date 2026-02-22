Северная Америка

Захист чемпіонів МЛС не впорався зі швидкими контратаками суперника, а зірковий аргентинець не зміг вплинути на хід гри.

Інтер Маямі розпочав захист свого титулу в МЛС із вкрай невдалого результату. У першому матчі нового сезону команда Хав'єра Маскерано на виїзді зазнала розгромної поразки від Лос-Анджелеса з рахунком 0:3.

Господарі поля з перших хвилин нав'язали чаплям свою гру і продемонстрували, що цього року вони є серйозними претендентами на Кубок МЛС. Інтер Маямі довго не міг знайти свій ритм, а Ліонель Мессі у першому таймі рідко зустрічався з м'ячем.

На 38-й хвилині швидка контратака Лос-Анджелеса завершилася точним ударом молодого Давіда Мартінеса, який відкрив рахунок у матчі.

Після перерви команда з Флориди спробувала додати в швидкості. Мессі почав частіше отримувати м'яч, роздавав фірмові передачі під різними кутами та навіть завдав небезпечного удару, який пройшов повз ворота.

Проте реальних гольових моментів гості так і не створили, багато в чому через відсутність хімії між аргентинцем та новою лінією нападу, зокрема дебютантом Германом Бертераме, який провів дуже слабкий матч.

Тим часом Лос-Анджелес діяв максимально ефективно. Зірка господарів Денис Буанга спочатку забив другий гол, перекинувши воротаря Дейна Сент-Клера і вразивши порожні ворота, а потім віддав ідеальну результативну передачу на Натана Ордаза, який поставив остаточну крапку — 3:0.

Попереду в Інтер Маямі багато роботи, адже старт сезону виявився для них справжнім холодним душем від прямого конкурента за трофей.