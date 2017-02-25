В битве за 6 очков Динамо взяло верх над Зарей в Запорожье.
Динамо, football.ua
25 февраля 2017, 15:59
Отчет о матче читайте на нашем сайте позже.
Заря – Динамо 1:2
Голы: Бонавентуре, 4 – Гармаш, 14, Беседин, 29
Заря: Шевченко – Опанасенко, Чечер, Форстер, Сухоцкий – Паулиньо (Липартия, 61), Чайковский (Гречишкин, 72), Харатин, Петряк – Любенович, Бонавентуре (Кулач, 28).
Динамо: Рудько – Морозюк, Пантич, Вида, Антунеш – Буяльский (Корзун, 75), Шепелев, Гармаш – Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 68), Беседин.
Предупреждения: Опанасенко, Любенович — Вида
Удаление: Опанасенко, 86.