Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, який відбувся 6 березня 2026 року.

Парі Сен-Жермен у матчі 25 туру французької Ліги 1 поступився на власному полі Монако (1:3).

Команда Луїса Енріке провела з м’ячем у ногах майже весь перший тайм, але нічого в атаці з цього не отримала, натомість пропустивши у власні ворота.

На порятунок у господарів була ще ціла половина гри, але вони примудрились пропустити вдруге вже поперерві.

Лише в заключну чверть ігрової години парижани зуміли провести м’яч у відповідь, але одразу ж отримали третій гол у власні ворота.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Монако у рамках 25-го туру французької Ліги 1-2025/26:

ПСЖ — Монако 1:3

Голи: Барколя 71 — Акліуш 27, головін 55, Балогун 73.

ПСЖ: сафонов — Мендеш, Пачо, Забарний, Хакімі — Дро (Лі Кан Ін, 60), Вітінья, Заїр-Емері (Рамуш, 74) — Кварацхелія (Дембеле, 60), Барколя, Дуе (Маюлу, 60)

Монако: Кен — Фас, Закарія Керер — Кайо Енріке (Мавісса, 54), Камара, Бамба (головін, 55), Вандерсон (Тезе, 15) — Кулібалі — Балогун (Біерет, 81), Акліуш (Адінгра, 81)

Попередження: Хакімі 90+1 — Фас 45+4, Балогун 72, Камара 76.