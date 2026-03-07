Франція

Керманич ПСЖ прокоментував поразку від Монако.

Парі Сен-Жермен у матчі 25 туру французької Ліги 1 поступився на власному полі Монако.

ПСЖ — Монако 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Коли в команди виникають проблеми, то перше, що вибиває з рівноваги, це психологія. Це звичайна справа. Команди програвали багато матчів за мою кар'єру як гравця, так і тренера. Це дивне й неприємне відчуття.

Але лише один матч. Ти завжди намагаєшся знайти причини, чому ти програєш, чому ти втрачаєш очки. Упевненість — це не те, що можна купити в супермаркеті. Вона будується день за днем.

Ми явно переживаємо труднощі, але ми повинні сподіватись на зміну ситуації в майбутніх матчах.

Ось чому турніри відрізняються поміж собою. Я не хочу втрачати впевненість у цій команді. Ми продемонстрували гарний менталітет наприкінці гри сьогодні. Але це точно не найкращий результат перед матчем Ліги чемпіонів. Нам доведеться прийняти цей виклик, тож ми прагнемо правильно реагувати", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі ПСЖ гостюватиме в Ніцци.