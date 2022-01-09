Сенегальский голкипер пропустит первый поединок Сенегала на КАН.
эдуар менди, sky sports
09 января 2022, 20:13
Вратарь Челси и сборной Сенегала Эдуар Менди сдал положительный тест на коронавирус.
Таким образом, голкипер пропустит первый матч своей команды на Кубке африканских наций против Зимбабве.
Кроме Менди в составе Сенегала по причина коронавируса отсутствуют Сисс, Диенг, Баба Тиам, Матар Сарр, Нампалис Менди и второй вратарь команды Гомис.
Кроме того, в составе Сенегала травмированы Исмаил Сарр и Абулай Сека.
Поединок против Зимбабве состоится завтра в 15:00 по киевскому времени.