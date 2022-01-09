Кубок Африканских Наций

Сенегальский голкипер пропустит первый поединок Сенегала на КАН.

Вратарь Челси и сборной Сенегала Эдуар Менди сдал положительный тест на коронавирус.

Таким образом, голкипер пропустит первый матч своей команды на Кубке африканских наций против Зимбабве.

Кроме Менди в составе Сенегала по причина коронавируса отсутствуют Сисс, Диенг, Баба Тиам, Матар Сарр, Нампалис Менди и второй вратарь команды Гомис.

Кроме того, в составе Сенегала травмированы Исмаил Сарр и Абулай Сека.

Поединок против Зимбабве состоится завтра в 15:00 по киевскому времени.