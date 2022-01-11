Кубок Африканских Наций

Завершился заключительный поединок сегодняшнего игрового дня.

В поединке первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборные Судана и Гвинея-Бисау расписали мировую.

Матч закончился без забитых мячей и по возможностям это была равная игра с одинаковым количеством моментов у ворот.

Таким образом, Нигерия возглавила группу D после первого тура, обыграв Египет, а сборные Судана и Гвинея-Бисау заработали по одному очку.

Судан — Гвинея-Бисау 0:0