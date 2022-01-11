Завершился заключительный поединок сегодняшнего игрового дня.
Судан - Гвинея-Бисау, twitter.com/CAF_Online
11 января 2022, 22:56
В поединке первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборные Судана и Гвинея-Бисау расписали мировую.
Матч закончился без забитых мячей и по возможностям это была равная игра с одинаковым количеством моментов у ворот.
Таким образом, Нигерия возглавила группу D после первого тура, обыграв Египет, а сборные Судана и Гвинея-Бисау заработали по одному очку.
Судан — Гвинея-Бисау 0:0