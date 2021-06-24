Копа Америка

Состоялись очередные поединки группового этапа турнира.

В Бразилии продолжает розыгрыш Кубка Америки и сегодня ночью прошли два матча четвертого тура группового этапа турнира.

В первом матче сборная Эквадора упустила преимущество в два мяча и расписала мировую с национальной командой Перу. Матч закончился со счетом 2:2. В первом тайме Эквадор дважды огорчил голкиперу Перу усилиями Ренато Тапиа и Айртона Пресиадо, но в начале второй половины матча Джанлука Лападула и Андре Каррильо сравняли цифры на табло.

Эквадор – Перу 2:2

Голы: Тариа, 23 (автогол), Пресиадо, 45 — Лападула, 49, Каррильо, 54.

Эквадор: Галиндес — Эступиньян, Инкапиэ, Арболеда, Анхело Пресиадо — Айртон Пресиадо (Мартинес, 90+2), Кайседо, Мендес (Нобоа, 81), Франко (Кайседо, 82) — Диас (Мена, 64), Кампана (Эстрада, 64).

Перу: Гальесе — Трауко, Кальенс, Рамос, Корсо — Йотун (Иберико, 90+3), Тапиа — Куэва (Араухо, 86), Пенья (Картахена, 78), Каррильо — Лападула (Орменьо, 78).

Предупреждения: Инкапиэ — Рамос.

Во втором поединке сборная Бразилии на последних минутах вырвала победу над Колумбией со счетом 2:1. Уже на 10-й минуте встречи Луис Диас отметился результативным ударом и вывел колумбийцев вперед. Лишь на 78-й минуте бразильцы смогли сравнять счет усилиями Роберто Фирмино, а победу хозяевам турнира принес результативный удар в исполнении Каземиро на 10-й компенсированной минуте встречи.

Бразилия – Колумбия 2:1

Голы: Фирмино, 78, Каземиро, 90+10 — Диас, 10.

Бразилия: Вевертон — Алекс Сандро (Лоди, 62), Тиаго Силва, Маркиньос, Данило — Фред (Лукас Пакета, 68), Каземиро, Рибейро (Фирмино, 46) — Неймар, Габриэл Жезус (Эвертон, 77), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 77).

Колумбия: Оспина — Тесильо, Санчес, Мина, Муньос — Диас (Мурильо, 90+1), Урибе, Барриос, Куадрадо — Сапата (Борха, 64), Борре (Куэльяр, 64).

Предупреждения: Алекс Сандро, Рибейро, Неймар — Куадрадо, Оспина, Барриос, Куэльяр.

После трех сыгранных матчей Бразилия набрала девять очков и уверенно возглавляет группу В, опережая Колумбию на пять баллов, при этом у колумбийцев на одну игру сыграно больше. На третьем месте идет Перу — четыре очка, а далее Эквадор и Венесуэла — по два балла.