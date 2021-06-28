Копа Америка

Завершились все поединки группового этапа турнира в группе В.

Сегодня ночью прошли заключительные поединки группового этапа Кубка Америки в группе В.

В первом противостоянии сборная Бразилии не смогла обыграть Эквадор. Встреча закончилась со счетом 1:1. На гол хозяев турнира в исполнении Эдера Милитао, гости ответили точным результативным ударом Анхеля Мены.

Бразилия – Эквадор 1:1

Голы: Милитао, 37 – Мена, 53.

Бразилия: Алиссон — Лоди (Данило, 49), Маркиньос, Милитао, Эмерсон — Луис (Каземиро, 63), Фабиньо — Эвертон (Ришарлисон, 78), Фирмино (Винисиус Жуниор, 63), Пакета (Эвертон Рибейро, 78) — Габриэл Барбоза.

Эквадор: Галиндес — Эступиньян, Инкалиэ, Арболеда, Анхело Пресиадо — Паласиос (Плата, 72), Кайседо (Мена, 17), Мендес, Франко — Айртон Пресиадо (Пинейда, 84), Валенсия (Кампана, 83).

Предупреждение: Эступиньян.

Во втором матче Перу в гостях одержал минимальную победу над Венесуэлой со счетом 1:0. Автором единственного и победного гола стал Андре Каррильо, забивший в начале второго тайма.

Венесуэла – Перу 0:1

Гол: Каррильо, 48.

Венесуэла: Фариньес — Эрнандес, Маго, Вильянуэва, Феррареси, Росалес (Гонсалес, 69) — Кассерес (Мартинес, 59), Кастильо (Сотельдо, 69), Морено, Саварино (Отеро, 59) — Кордова (Уртадо, 78).

Перу: Гальесе — Трауко, Кальенс (Абрам, 27), Араухо, Корсо — Йотун, Тапия (Картахена, 73) — Куэва (Валера, 83), Пенья, Каррильо (Гарсия, 73) — Лападула (Орменьо, 83).

Предупреждение: Эрнандес.

Таким образом, сборная Бразилии заняла первое место в группе В, набрав 10 очков, опередив Перу (7), Колумбию (4) и Эквадор (3), которые также вышли в четвертьфинал турнира. Венесуэла попрощалась с турниром, набрав два балла.

Ближайшей ночью пройдут заключительные поединки в группе А, после чего определятся оставшиеся четыре участника плей-офф Кубка Америки.