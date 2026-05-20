Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 19 травня 2026 року.

Борнмут у матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі зіграв унічию проти Манчестер Сіті (1:1), завдяки чому зробив лондонський Арсенал чемпіоном країни.

Команда Хосепа Гвардіоли почувала себе впевнено в атаці лише стартову чверть години, після чого суперники перехопили ініціативу та зрештою забили незадовго до перерви.

Гості мали нагоду відіграти одразу після відпочинку, але не змогли її використати після чого в них мало що виходило в атаці аж до останніх хвилин, коли врятувати можна було тільки цей матч, а не чемпіонські перегони.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Манчестер Сіті у рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Борнмут — Манчестер Сіті 1:1

Голи: Крупі, 39 — Голанд, 90+5

Борнмут: Петрович — Сміт, Гілл, Сенесі (Кук, 90), Трюффер — Адамс, Скотт — Раян (Брукс, 84), Крупі (Клюйверт, 76), Таверньєр — Еванілсон (Унал, 90).

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Хусанов, Геї, О’Райлі — Родрі — Семеньйо (Савіо, 56), Ковачич (Фоден, 56), Сілва (Шеркі, 56), Доку (Мармуш, 76) — Голанд.

Попередження: Адамс, Гілл, Клюйверт, Трюффер — Родрі