Рекорд юного гравця Арсеналу перевершив досягнення Філа Фодена.
Вінгер Арсенала Макс Доуман встановив історичне досягнення, ставши наймолодшим чемпіоном АПЛ.
Футболіст оформив чемпіонський титул у віці 16 років та 139 днів. Таким чином Доуман перевершив попередній рекорд хавбека Манчестер Сіті Філа Фодена, який став чемпіоном Англії у 17 років та 350 днів.
У нинішньому сезоні АПЛ юний вінгер провів п’ять матчів, у яких записав на свій рахунок один гол та одну результативну передачу.
Арсенал достроково гарантував собі чемпіонство після нічиєї Манчестер Сіті у виїзному матчі проти Борнмут (1:1). За тур до завершення сезону команда Мікель Артета випереджає "містян" на чотири очки.
Для Арсеналу цей титул став першим в АПЛ за останні 22 роки. Заключний матч сезону "каноніри" проведуть 24 травня на виїзді проти Крістал Пелас.