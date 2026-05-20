Челсі у матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Тоттенгем (2:1).

Команда Роберто Де Дзербі мала кілька непоганих нагод на початку зустрічі, але натомість пропустила у власні ворота вже на 18 хвилині, після чого до перерви так і не змогла поновити атакувальний темп.

І другий тайм "шпори" також починали з атак, проте аналогічним чином у контратаці відзначитись удалось саме "синім", і лише потім гості бодай трохи додали інтрига на останні хвилини.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Тоттенгем у рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Челсі — Тоттенгем 2:1

Голи: Фернандес, 18, Сантос, 67 — Рішарлісон, 74

Челсі: Санчес — Фофана (М. Сарр, 81), Ачімпонг (Чалоба, 75), Гато, Кукурелья — Сантос, Кайседо — Палмер (Ессугу, 89), Е. Фернандес, Нету (Меука, 89) — Делап (Гарначо, 89).

Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Дансо, ван де Вен, Удогі (Спенс, 69) — Палінья (П. Сарр, 69), Бентанкур — Коло Муані (Меддісон, 69), Галлагер, Тель — Рішарлісон.

Попередження: Гато, Делап, Кукурелья, Ессугу — Порро, ван де Вен, Удогі, Рішарлісон