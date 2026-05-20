У фінальному матчі в Стамбулі команда Унаї Емері здобула розгромну перемогу над німецьким Фрайбургом.
20 травня 2026, 23:53
Фрайбург — Астон Вілла 0:3
Голи: Тілеманс, 41, Буендія, 45+4, Роджерс, 58
Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Макенго, 73), Гінтер, Лінгарт (Розенфельдер, 61), Трой — Еггештайн, Гефлер (Гелер, 61) — Бесте (Гюнтер, 86), Манзамбі, Гріфо (Шергант, 73) — Матанович.
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес (Мінгз, 88), Дінь (Матсен, 81) — Лінделеф (Онана, 66), Тілеманс (Луїс, 88) — Макгінн, Роджерс, Буендія (Санчо, 81) — Воткінс.
Попередження: Трой — Буендія, Кеш, Макгінн