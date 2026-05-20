Лондонський клуб сформував шорт-лист із голкіперів, які можуть посилити команду в літнє трансферне вікно.

Челсі підшукує нового воротаря на наступний сезон. За інформацією джерела, одним із головних претендентів є перший номер Мілана та збірної Франції Майк Меньян. "Сині" вже давно стежать за виступами француза.

Крім того, до трансферного шорт-листа лондонського клубу входять такі голкіпери: Барт Вербрюгген, Робін Руфс, Джордан Пікфорд, Діогу Кошта, Марко Карнесеккі та Майк Пендерс.

Перед заключним туром чемпіонату Англії Челсі з 52 набраними очками посідає восьме місце в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Челсі призупинив переговори з Колвіллом щодо нового контракту.