Іспанський тренер уперше повторив шлях гравця і чемпіона з одним англійським клубом.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета встановив унікальне досягнення після дострокового чемпіонства лондонського клубу в АПЛ.

Іспанський фахівець став першим тренером в історії турніру, який виграв чемпіонський титул із командою, за яку раніше виступав як гравець.

Mikel Arteta becomes the first manager ever to win the Premier League title for a club they used to play for ❤️🥹

Артета захищав кольори Арсеналу з 2011 по 2016 рік. За цей час він провів 150 матчів, у яких забив 16 голів та віддав 8 результативних передач. Найближчим до чемпіонства він був у своєму останньому сезоні в клубі, коли "каноніри" здобули срібні медалі АПЛ.

Крім того, Артета став лише другим колишнім футболістом англійської ліги, якому вдалося пізніше виграти чемпіонат уже в ролі головного тренера. Першим був Роберто Манчіні, який після виступів за Лестер привів Манчестер Сіті до титулу в сезоні-2011/12.

Нагадаємо, що після чемпіонства Арсеналу ще один історичний рекорд АПЛ встановив Макс Доуман, який став наймолодшим чемпіоном турніру.