Англія

Визнання роботи іспанського фахівця.

Напередодні лондонський Арсенал достроково став чемпіоном Англії за підсумками нічийного результату матчу Борнмут — Манчестер Сіті в тридцять сьомому турі (1:1).

Таким чином "каноніри" перервали 22-річне очікування на здобуття заповітних "золотих" медалей чемпіонату.

Офіційні ресурси столичного клубу на тлі цих новин охоче прийнялись перераховувати здобутки головного тренера Мікеля Артети, який працює на чолі Арсеналу з грудня 2019 року.

Серед іншого, відзначили той факт, що іспанський фахівець у кожному наступному сезоні ніколи не фінішував із командою на позиції нижче, аніж у попередньому.

У підсумку, ім’я Артети доповнило перелік керманичів, які приводили Арсенал до загалом 14 чемпіонських титулів у історії клубу.

Окрім цього, останнім менеджером, який виграв титул чемпіона Англії на своїй першій тренерській посаді, був Кенні Далгліш, який зробив це з Ліверпулем ще в 1980-х роках.

Мікель Артета таким чином наслідував приклад інших тренерів "канонірів", які раніше досягли цього подвигу: Берті Мі, Тома Віттакера, Джорджа Еллісона та Джо Шоу.

Також іспанець у віці 44 років та 54 днів став другим наймолодшим тренером у історії АПЛ, якому вдавалось привести команду до чемпіонства.

Артета при цьому є лише другим тренером, який грав у Прем'єр-лізі як гравець і вигравав її як менеджер, після Роберто Манчіні, який грав за Лестер в 2001 році та привів Манчестер Сіті до їхнього першого титулу за 11 років потому.

І наостанок у клубі відзначили 60% перемог Арсеналу в 351 матчі на чолі з Артетою, що робить його одним із найкращих за відсотковим показником успіхів у історії клубу.

Однак попереду в Мікеля ще одне потенційне історичне досягнення — жоден тренер Арсеналу за 139-річну історію клубу не приводив "канонірів" до найбільш престижного єврокубкового трофею.