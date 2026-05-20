Хавбек Манчестер Сіті змінить клуб влітку на правах вільного агента.

Мадридський Атлетіко розпочав переговори щодо підписання атакуючого півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви, який по завершенні сезону має залишити англійський клуб у статусі вільного агента. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво іспанського клубу вже провело перші контакти щодо можливого трансферу 31-річного португальця. Атлетіко пропонує гравцю контракт за схемою 1+1 — на один сезон із опцією продовження ще на рік.

Паралельно інтерес до хавбека проявляє Ювентус, який, за даними ЗМІ, вже веде прямі переговори з агентом футболіста Жорже Мендешем, обговорюючи умови потенційної угоди.

У цьому сезоні Бернарду Сілва відзначився 3 голами та 5 результативними передачами у 52 матчах у всіх турнірах за Манчестер Сіті.