Хавбек Манчестер Сіті змінить клуб влітку на правах вільного агента.
Бернарду Сілва, Getty Images
20 травня 2026, 22:21
Мадридський Атлетіко розпочав переговори щодо підписання атакуючого півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви, який по завершенні сезону має залишити англійський клуб у статусі вільного агента. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво іспанського клубу вже провело перші контакти щодо можливого трансферу 31-річного португальця. Атлетіко пропонує гравцю контракт за схемою 1+1 — на один сезон із опцією продовження ще на рік.
Паралельно інтерес до хавбека проявляє Ювентус, який, за даними ЗМІ, вже веде прямі переговори з агентом футболіста Жорже Мендешем, обговорюючи умови потенційної угоди.
У цьому сезоні Бернарду Сілва відзначився 3 голами та 5 результативними передачами у 52 матчах у всіх турнірах за Манчестер Сіті.