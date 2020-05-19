Англия

Ганец рассказал, что в тот момент на него претендовало несколько клубов.

Хавбек азербайджанского Сабаила Майкл Эссьен вспомнил начало своей карьеры и признался, что мог перебраться в Ливерпуль.

"У меня было много предложений, когда я выступал за Бастию. Я мог подписать контракт с Ливерпулем, когда команду тренировал Жерар Улье. Я даже отправился в Мелвуд (тренировочная база Ливерпуля — прим. редакции), чтобы встретиться с тренером. Потом мне стали поступать и другие предложения: Марсель, ПСЖ, Лион. Но я сказал руководству Бастии, что не хочу уходить и они тоже не хотели отпускать меня".

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"Я не хотел спешить переезжать в Англию. Поэтому я принял предложение Лиона и только в 2005-м я перешел в Челси, когда команду возглавлял Моуриньо", — цитирует ганца Goal.com.

Ранее экс-президент Барселоны рассказал, что Месси мог оказаться в Интере.