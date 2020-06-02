Англия

По словам Пере Гвардиолы, произойдет это не в ближайшем будущем.

Футбольный агент Пере Гвардиола рассказал о будущем своего старшего брата Хосепа Гвардиолы, возглавляющего Манчестер Сити. Пере признался, что в будущем Хосеп хочет поработать со сборной какой-нибудь страны.

"Пеп мечтает однажды возглавить национальную сборную. Посмотрим, что произойдет в будущем. Нужно оценить момент, в который он получит конкретное предложение. На данном этапе об этом еще рано говорить", — заявил Пере Гвардиола в интервью Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что бывший защитник Манчестер Сити Венсан Компани отказался вернуться в стан "горожан" на должность помощника Хосепа Гвардиолы.