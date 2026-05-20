Каталонська Барселона цікавиться центральним захисником Тоттенгема Крістіаном Ромеро. Лондонці оцінюють свого капітана у 60 мільйонів євро, але "синьо-гранатові" не мають наміру платити таку суму за аргентинця.

За інформацією Mundo Deportivo, іспанський гранд розпочне роботу над цим трансфером лише у випадку вильоту Тоттенгема з Прем'єр-ліги, що суттєво знизить цінник на гравця. Контракт 28-річного футболіста з лондонським клубом розрахований до 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.

Для збереження прописки в елітному дивізіоні команді Роберто де Дзербі достатньо набрати всього одне очко в матчі заключного туру проти Евертона, який відбудеться 24 травня. Наразі Тоттенгем випереджає Вест Гем, що перебуває в зоні вильоту, на два бали та має значно кращу різницю забитих і пропущених м'ячів.