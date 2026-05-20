Туреччина

Французький півзахисник Реала Едуардо Камавінга потрапив до сфери інтересів стамбульського Галатасарая.

Хавбек Реала Едуардо Камавінга зацікавив Галатасарай. За інформацією журналіста Ягіза Сабункоглу, турецький клуб уже зібрав первинну інформацію щодо 23-річного француза. Проте зазначається, що офіційної пропозиції "вершковим" стамбульці наразі не робили.

У поточному сезоні Камавінга взяв участь у 43 матчах у всіх турнірах, відзначившись двома голами та однією результативною передачею.

Чинна угода півзахисника з мадридським клубом розрахована до 2029 року. Спеціалісти порталу Transfermarkt оцінюють ринкову вартість гравця у 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, що у своєму останньому матчі чемпіонату Туреччини Галатасарай зазнав мінімальної поразки від Касимпаші з рахунком 0:1.