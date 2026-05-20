Французький півзахисник Реала Едуардо Камавінга потрапив до сфери інтересів стамбульського Галатасарая.
Едуардо Камавінга, Getty Images
20 травня 2026, 13:55
Хавбек Реала Едуардо Камавінга зацікавив Галатасарай. За інформацією журналіста Ягіза Сабункоглу, турецький клуб уже зібрав первинну інформацію щодо 23-річного француза. Проте зазначається, що офіційної пропозиції "вершковим" стамбульці наразі не робили.
У поточному сезоні Камавінга взяв участь у 43 матчах у всіх турнірах, відзначившись двома голами та однією результативною передачею.
Чинна угода півзахисника з мадридським клубом розрахована до 2029 року. Спеціалісти порталу Transfermarkt оцінюють ринкову вартість гравця у 50 мільйонів євро.
Нагадаємо, що у своєму останньому матчі чемпіонату Туреччини Галатасарай зазнав мінімальної поразки від Касимпаші з рахунком 0:1.