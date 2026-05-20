"Збірна лазарету" активно поповнює свій склад перед початком турніру.

Національна збірна Нідерландів готується до початку виступів на чемпіонаті світу-2026 і вже за тиждень головний тренер "ораньє" Рональд Куман має оголосити перелік гравців, на яких він буде розраховувати під час виступів на турнірі.

Чи буде серед них нападник бразильського Корінтіанс Мемфіс Депай? Відповідь на це питання наразі не знає навіть тренерський штаб національної команди.

Адже ще наприкінці березня 32-річний виконавець вибув із травмою стегна на понад місяць, після чого досі не провів жодного матчу.

Окрім цього, нідерландські ЗМІ мають інформацію, що разом із травмованою правою ногою, Депай також почав відчувати дискомфорт та біль у лівій нозі, що підбурює появу запитань щодо його можливого відновлення найближчим часом.

На груповому етапі збірна Нідерландів зіграє проти Японії 14 червня, Швеції 20 червня та Тунісу 26 червня.