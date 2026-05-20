Форвард обіцяє не зупинятись у підготовці.

Головний тренер національної збірної Бразилії Карло Анчелотті напередодні оголосив заявку своєї команди перед підготовкою до виступів на чемпіонаті світу-2026.

Серед ланки атакувальних гравців не знайшлось місця для вінгера севільського Бетіса Антоні, що стало певною несподіванкою для фанатів "пентакампеонів".

Тим часом 26-річний виконавець прокоментував це рішення головного тренера:

"Я продовжуватиму працювати, як і завжди це робив, бо ця мрія все ще жевріє десь усередині.

Мені шкода, що я не зможу зіграти на ще одному чемпіонаті світу зі збірною, але я спокійний і пишаюсь усім, чого досяг до цього моменту.

А тепер час настав підбадьорювати моїх друзів, які представлятимуть Бразилію в боротьбі за шостий титул. Я підтримуватиму кожного з них!", — заявив бразильський футболіст.

На рахунку Антоні в цьому сезоні 14 голів та 10 асистів.