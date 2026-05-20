Баєр, Лаціо та Лілль виявляють інтерес до призначення Тьяго Мотти на посаду головного тренера.

За інформацією джерел, до кандидатури 43-річного фахівця також придивлялася Аталанта, однак клуб відмовився від цієї ідеї після запрошення Крістіано Джунтолі на посаду спортивного директора. Відносини між сторонами залишаються напруженими після спільної роботи в Ювентус.

Мотта перебуває без роботи після звільнення з Ювентуса в березні 2025 року. Раніше він також очолював Спецію, Кальярі та Болонью.

Баєр шукає нового тренера через можливий відхід Каспера Юльманна, Лаціо — на тлі ймовірного розставання з Мауріціо Саррі, а Лілль готується до потенційного відходу Бруно Женезіо, яким цікавиться Марсель.