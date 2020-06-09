Испанский тренер вошел в штаб своего соотечественника в манчестерском клубе.
Хуанма Лильо, Манчестер Сити
09 июня 2020, 20:38
54-летний Хуан Мануэль Лильо присоединился к тренерскому штабу Хосепа Гвардиолы, сообщил официальный сайт "горожан".
Предыдущим местом работы Лильо был китайский Циндао Хуанхай, которому он помог выиграть Лигу 1 и выйти в Суперлигу.
Лильо, который был одним из самых молодых тренеров в истории Ла Лиги, на протяжении карьеры руководил такими футболистами, как Андрес Иньеста, Давид Вилья и Яя Туре.
Также под руководством Лильо выступал сам Хосеп Гвардиола на закате карьеры в мексиканском Дорадос де Синалоа.
Манчестер Сити после 28 сыгранных матчей идет вторым в Премьер-лиге, отставая на 25 очков от Ливерпуля, который провел на игру больше.