Англия

Испанский тренер вошел в штаб своего соотечественника в манчестерском клубе.

54-летний Хуан Мануэль Лильо присоединился к тренерскому штабу Хосепа Гвардиолы, сообщил официальный сайт "горожан".

Предыдущим местом работы Лильо был китайский Циндао Хуанхай, которому он помог выиграть Лигу 1 и выйти в Суперлигу.

Лильо, который был одним из самых молодых тренеров в истории Ла Лиги, на протяжении карьеры руководил такими футболистами, как Андрес Иньеста, Давид Вилья и Яя Туре.

Также под руководством Лильо выступал сам Хосеп Гвардиола на закате карьеры в мексиканском Дорадос де Синалоа.

Манчестер Сити после 28 сыгранных матчей идет вторым в Премьер-лиге, отставая на 25 очков от Ливерпуля, который провел на игру больше.