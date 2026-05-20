Маран працюватиме з командою щонайменше до літа 2028 року.

Федерація футболу Албанії офіційно оголосила про призначення Роландо Марана на посаду головного тренера національної збірної.

Контракт із 62-річним італійським фахівцем підписано на два роки — до літа 2028 року.

На чолі албанської збірної Маран замінив Сілвінью, який працював із командою з січня 2023 року. Останнім матчем бразильця стала товариська зустріч проти збірної України 31 березня, у якій команда Сергія Реброва перемогла з рахунком 1:0.

Попереднім місцем роботи Марана була Брешія, яку він очолював у 2023–2024 роках.

Протягом кар’єри італієць також працював у таких клубах: Чіттаделла, Барі, Трієстіна, Віченца, Варезе, Катанья, К'єво, Кальярі, Дженоа та Піза.