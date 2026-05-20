Захисник провів у клубі понад 230 матчів і піде вільним агентом.
Альфонсо Педраса, getty images
20 травня 2026, 15:15
Вільярреал офіційно оголосив про відхід захисника Альфонсо Педраси після завершення чинного контракту. Сторони не продовжуватимуть угоду, термін якої спливає 30 червня.
Педраса є вихованцем Вільярреала та виступав за першу команду з 2015 року, за винятком оренд у Луго, Лідс Юнайтед, Алавес та Бетіс.
У складі "жовтої субмарини" захисник провів 234 матчі у всіх турнірах, у яких забив 13 голів і віддав 29 результативних передач.
У Ла Лізі Вільярреал нині посідає 3-тє місце в турнірній таблиці та вже гарантував собі участь у Лізі чемпіонів. У заключному турі чемпіонату Іспанії команда 24 травня зіграє проти Атлетіко Мадрид.