Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Якін оголосив список із 26 футболістів на майбутній мундіаль.

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін визначився з фінальною заявкою команди на Чемпіонат світу з футболу 2026.

До списку з 26 футболістів увійшли лідери команди — Граніт Джака, Ремо Фройлер, Ноа Окафор та Брель Емболо.

Воротарі:

Грегор Кобель, Марвін Келлер, Івон Мвого.

Захисники:

Мануель Аканджі, Ніко Ельведі, Міро Мухайм, Рікардо Родрігес, Сільван Відмер, Лука Хакес, Орель Аменда, Ерай Джемерт.

Півзахисники:

Ардон Яшарі, Денис Закарія, Граніт Джака, Йохан Манзамбі, Джибріль Соу, Міхель Ебішер, Ремо Фройлер, Крістіан Фасснахт, Фабіан Рідер, Ноа Окафор, Рубен Варгас, Дан Ндой.

Нападники:

Седрік Іттен, Брель Емболо, Зекі Амдуні.

На груповому етапі турніру швейцарці зіграють у квартеті B проти збірних Канада, Катару та Боснії і Герцеговини.

Найкращим результатом в історії збірної Швейцарії на чемпіонатах світу є вихід до чвертьфіналу.