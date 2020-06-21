Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg анонсирует матч 30-го тура чемпионата Англии между Эвертоном и Ливерпулем.

Карло Анчелотти против Юргена Клоппа – нас с вами ожидает яркое мерсисайдское дерби!

Эвертон – Ливерпуль

21 июня, 21:00, стадион Гудисон Парк, Ливерпуль. Арбитр встречи – Майк Дин

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Теоретически Ливерпуль мог бы уже сегодня оформить чемпионский титул. Для этого очки должен был бы потерять Манчестер Сити в игре с Арсеналом. Однако этого не произошло, но ничего страшного в этом нет. И в игре против Эвертона "красные" не оформят свой первый в истории чемпионский титул в Премьер-лиге, хотя это было бы достаточно красиво – в родных стенах своего принципиального соперника. Скорее всего, подопечные Юргена Клоппа будут праздновать титул 24 июня, когда состоится поединок против Кристал Пэлас на Энфилде.

Однако есть несколько нюансов. Как и все команды, Ливерпуль только-только проведет свою первую встречу, в какой форме клуб – вопрос очень хороший. Можно на 99,9% утверждать, что "красные" будут выглядеть хуже, чем до приостановки чемпионата из-за коронавируса. И это логично – где можно набрать кондиции, если нельзя играть?

В последнее время Эвертон на Гудисон Парк все чаще отбирает очки у Ливерпуля, а встречи нередко заканчивались нулевыми ничьими. Нельзя исключать и в этот раз, что коллектив Карло Анчелотти будет "бодаться", чтобы зацепиться за набранные пункты. У "ирисок" хватает травмированных – в лазарете Мина, Уолкотт, Тосун, Делф и Гбамен. Аналогичная проблема и у Ливерпуля, однако список травмированных меньше, но под вопросом участие важных фигур в лице Мохамеда Салаха и Эндрю Робертсона.

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Ориентировочные составы:

Не сыграют: Уолкотт, Гбамен, Тосун – Клайн, Шакири

Под вопросом: Мина, Делф, Бернард – Робертсон, Салах.

Интересные факты:

Ливерпуль выиграл 19 из последних 20 встреч в АПЛ.

"Красные" не проигрывают "ирискам" уже 21 матч кряду во всех турнирах.

Эвертон сыграл вничью в 6 из последних 7 домашних встреч против Ливерпуля во всех турнирах.

В последних трех гостевых встречах Ливерпуль не пропускает от Эвертона во всех турнирах.

В последних семи домашних встречах Эвертон не проигрывает в английской Премьер-лиге.