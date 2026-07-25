Іспанія

Зустріч відбудеться 19 серпня на стадіоні "Камп Ноу".

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила, що зіграє з єгипетським Аль-Ахлі у рамках Кубка Гампера-2026.

Це буде 61 розіграш передсезонного виставкового турніру. Зустріч відбудеться 19 серпня на стадіоні Камп Ноу.

У попередньому розіграші турніру каталонська команда обіграла італійський Комо (5:0).

Кубок Жоана Гампера – це товариський турнір, який щорічно організується Барселоною. Вперше трофей було розіграно 1966 року з ініціативи президента каталонців Енріке Льоде.

Також додамо, що Барселона вже 47 разів виграла цей турнір. Два трофеї здобув Кельн, а ще один раз успіх святкували Уйпешт, Боруссія М, Інтернасьональ, Порту, Мехелен, Манчестер Сіті, Тенеріфе, Валенсія, Ювентус, Сампдорія та Монако.