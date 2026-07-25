Іспанія

Чергове коштовне підписання "матрацників".

Корейський атакувальний півзахисник Кан-ін Лі свого часу перейшов до французького Парі Сен-Жермен з іспанської Мальорки за 22 млн євро влітку 2023 року.

Однак за цей час 25-річний виконавець так і не зміг вибороти собі місце в стартовому складі, тож після чемпіонату світу-2026 вирішив змінити робочу атмосферу.

У цьому йому допоміг мадридський Атлетіко, який запропонував за трансфер 40 млн євро та домовився з чемпіонами Франції про перехід гравця.

Контракт підписано до 2031 року.

У складі ПСЖ Кан-ін Лі провів 124 матчі, забив 16 голів та віддав 16 асистів, із яких 39 ігор, чотири м’ячі та п’ять гольових передач припали на минулий сезон.