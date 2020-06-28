Англия

Менеджер не стал прогнозировать сроки работы в команде.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что не знает, насколько долго он останется у руля команды.

"Я невероятно рад этой части сезона. Я невероятно доволен тем, что нахожусь в этом клубе и стараюсь изо всех сил"

"Но я не хочу думать слишком далеко вперед. Сейчас не время. Я просто думаю о сегодняшнем дне".

«Я хочу, чтобы игроки восстановились, потому что последние 15-20 минут против Челси были очень трудными. У нас тяжелая игра против Ньюкасла, и на этом я должен сосредоточиться", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее наставник Сити поздравил Ливерпуль с чемпионством, ответив высокий уровень "красных" в текущем сезоне.