Англия

Менеджер рассказал о нынешней форме своей команды.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что его команда находится в хорошей форме, и должна готовиться к заключительной части сезона.

"Каждая игра отличается от другой, но я не могу отрицать, что победа над Ливерпулем подарила нам особые чувства. Мы победили, может быть, лучшую команду в мире прямо сейчас".

"Но каждая игра будет отличаться, потому что игра Арсенала отличается от игры Реала, поэтому мы должны приспособиться к каждому сопернику. То, что я хочу от команды, — это прибыть в наилучшем состоянии, насколько это возможно для этих матчей, и для этого иметь лучший менталитет на поле", — сказал Гвардиола Sky Sports.

Ранее испанский специалист призвал не сравнивать нападающих Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса.