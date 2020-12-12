Англия

Football.ua представляет анонс матча 12-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 12-го тура Премьер-лиги Эвертон примет на своем поле Челси.

Суббота, 12 декабря, 22:00. Гудисон Парк, Ливерпуль. Главный арбитр — Джонатан Мосс​. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Уже мало кто помнит, что Эвертон по итогам первого месяца текущего сезона чемпионата Англии возглавлял турнирную таблицу. Сейчас же дела подопечных Карло Анчелотти обстоят совершенно противоположным образом. В последних семи поединках АПЛ "ириски" добыли две ничьи и всего одну победу над Фулхэмом, который продолжает сохранять статус одного из главных претендентов на вылет в Чемпионшип.

Спад мерсисайдского клуба начался с момента получения Ришарлисоном длительной дисквалификации, а также после нескольких незначительных травм Хамеса Родригеса. Сейчас они оба постоянно появляются в стартовом составе Эвертона, но атаки команды Анчелотти по какой-то причине выглядят беззубыми и редко представляют собой какую-либо опасность. Кроме того, "ириски" ненадежны и в оборонительном плане. В последнем матче они обменялись мячами и сыграли вничью с Бернли, который, к слову, на своем счету имеет всего пять забитых голов.

Челси, в свою очередь, продолжает набирать ход как на внутренней арене, так и еврокубках. В начале текущего сезона подопечные Фрэнка Лампарда испытывали проблемы со сыгранностью, в обороне и во вратарской линии. После этих строчек невольно всплывает в голове противоположное положение дел в Эвертоне. Если Хамес Родригес, перейдя из Реала, начал сходу набирать ход и реанимировать свою карьеру, а сейчас пребывает не в лучшей форме, тот Хакиму Зийеху никак не удавалось выиграть борьбу за место в старте — сейчас он регулярно радует болельщиков Челси результативными действиями.

Невозможно не отметить, что успешная серия Челси без поражений составляется 14 поединков подряд во всех турнирах. А если не брать во внимание еще и вылет из Кубка английской лиги от Тоттенхэма по итогам серии пенальти, то последнее поражение в основное время "пенсионеры" потерпели аж во втором туре АПЛ от Ливерпуля. Несмотря на это, перед стартом 12-го тура Челси занимает только третью позицию в турнирной таблице, уступая "красной стороне Мерсисайда" и Жозе Моуриньо с его дисциплинированным Тоттенхэмом.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Челси. На победу команды Фрэнка Лампарда предлагается коэффициент 1,73, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем 4,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Не сыграют: Гбамен, Коулман, Динь — Зийех, Хадсон-Одои.

Под вопросом: Делф — .