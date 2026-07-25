Іспанія

РБ Лейпциг відхилив першу пропозицію мадридського клубу, проте переговори тривають.

Мадридський Реал розпочав активні дії на трансферному ринку, надіславши офіційну пропозицію німецькому РБ Лейпциг щодо переходу вінгера Яна Діоманде. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, королівський клуб має на меті перехопити гравця у французького ПСЖ.

Цього тижня керівництво мадридців надіслало офіційний запит на загальну суму 100 мільйонів євро. (90 млн євро — гарантована сума трансферу +10 млн євро — у вигляді бонусів) . Однак РБ Лейпциг відхилив цю пропозицію. Німецький клуб оцінює свого гравця вище і вимагає за трансфер суму, що перевищує рубіж у 100 мільйонів євро. Попри першу відмову, переговори між клубами активно продовжуються.

Своїми діями Реал намагається зірвати плани ПСЖ. Парижани вже кілька тижнів перебувають у стані активних переговорів і ще з червня мають повну згоду з Діоманде щодо умов особистого контракту. Головною проблемою для чемпіонів Франції залишається відсутність домовленості з Лейпцигом, чим і скористалися представники Мадрида.

Ян Діоманде вже знає про офіційну пропозицію від Реала та стежить за розвитком подій. Очікується, що найближчими днями переговори на рівні клубів продовжаться.

Минулий сезон став для гравця збірної Кот-д'Івуару надзвичайно успішним. Він продемонстрував вражаючу результативність, записавши до свого активу 13 забитих м'ячів та 10 результативних передач у 36 матчах за биків. Контракт з биками розрахований до літа 2030 року. Трансфермаркт оцінює футболіста в 90 млн євро.

Також на рахунку 19-річного вінгера 4 матчі та одна результативна передача на цьогорічному мундіалі у складі Кот-дʼІвуара.