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Комісія з етики Міжнародного олімпійського комітету відхилила скаргу правозахисників, пославшись на автономність ФІФА.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно підтвердив, що не проводитиме розслідування щодо президента ФІФА Джанні Інфантіно. Очільника світового футболу звинувачували в порушенні олімпійських правил політичного нейтралітету через його взаємини з президентом США Дональдом Трампом.

Ініціатором розслідування виступила правозахисна група FairSquare, яка на початку цього місяця подала відповідну скаргу. Проте Комісія з етики МОК дійшла висновку, що ця справа не підпадає під її юрисдикцію. Як пояснив речник організації, відповідно до Олімпійської хартії, кожна міжнародна федерація зберігає власну незалежність та автономію в питаннях внутрішнього управління.

"Сфера застосування Кодексу етики МОК щодо міжнародних федерацій та їхніх посадових осіб конкретно обмежується їхніми відносинами безпосередньо з МОК. Ця скарга стосується рішень ФІФА щодо її управління, включаючи відносини з урядом, що виходить за межі застосування нашого кодексу", — йдеться в офіційній відповіді комісії.

Головним тригером для звернення правозахисників стала резонансна справа нападника збірної США Фоларіна Балогуна. 5 липня Дисциплінарний комітет ФІФА несподівано призупинив автоматичну одноматчеву дискваліфікацію форварда на чемпіонаті світу.

Вже наступного дня Дональд Трамп публічно заявив, що особисто просив Джанні Інфантіно переглянути рішення щодо червоної картки гравця. Хоча сам президент ФІФА продовжує наполягати на абсолютній незалежності своїх комітетів, жодних офіційних пояснень щодо обставин, які дозволили скасувати бан, надано не було.

Водночас видання The Times повідомляє, що голова Дисциплінарного комітету Мохаммед Аль-Камалі ухвалив це рішення одноосібно.

Справа Балогуна — не єдина претензія FairSquare. Ще в грудні минулого року організація подала окрему скаргу до слідчої палати комітету з етики ФІФА. У ній фігурують чотири випадки, коли Інфантіно публічно підтримував політику Трампа.

Крім того, правозахисники вимагають розслідувати законність запровадження "Премії миру ФІФА", яку вручили Дональду Трампу під час жеребкування ЧС-2026. Відповіді від самої ФІФА досі немає. Дії керівництва світового футболу вже викликали серйозний розкол.

УЄФА опублікував жорстку заяву, назвавши скасування дискваліфікації Балогуна "безпрецедентним, незрозумілим та невиправданим". На знак протесту проти цього інциденту, а також через низку інших побоювань щодо методів управління ФІФА, президент УЄФА Александер Чеферін відмовився відвідати фінал чемпіонату світу минулої неділі.