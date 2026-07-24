Німеччина

Свою каденцію він розпочав із попередження для ЗМІ про готовність піти у відставку в разі втручання в особисте життя його родини.

У п'ятницю Німецький футбольний союз офіційно представив Юргена Клоппа як нового головного тренера національної збірної. На цій посаді він замінив Юліана Нагельсманна, який подав у відставку після вильоту команди від Парагваю в серії пенальті на нещодавньому чемпіонаті світу.

Для 59-річного Клоппа це перше повноцінне повернення до керівної тренерської діяльності після завершення дев'ятирічної епохи в Ліверпулі. Під час пресконференції, яка тривала понад 45 хвилин, фахівець чітко дав зрозуміти свою позицію.

Він підкреслив, що прийняв пропозицію виключно з почуття національної гордості, а не через гостру потребу терміново повернутися у футбол. Клопп також публічно звернувся до журналістів із суворим попередженням. Якщо преса переслідуватиме його родину та не залишить їх у спокої, він одразу покине посаду без жодної вихідної допомоги.

Тренер зазначив, що бачив неприємні ситуації з Нагельсманном і Томасом Тухелем, та чудово розуміє специфіку роботи в інших країнах. Він попросив оцінювати лише його професійні результати і критикувати виключно за робочі моменти на футбольному полі.

Контракт Юргена Клоппа розрахований на чотири роки, що дозволить йому готувати збірну Німеччини до Чемпіонату світу з футболу 2030 року, який прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко. Варто зазначити, що звільнення тренера з посади глобального керівника футбольного відділу Red Bull передбачало пожертвування 1 мільйона євро благодійному фонду компанії та зобов'язання зіграти три матчі в Лейпцигу.

Відомий як давній критик перевантаженого міжнародного календаря, Клопп пообіцяв з розумінням ставитися до колег із клубних команд. Він заявив, що не боротиметься за гравця зубами й нігтями, якщо тренер клубу проситиме про відпочинок для футболіста після серії виснажливих матчів.

Попри меншу кількість часу на роботу з командою порівняно з клубним футболом, наставник залишається впевненим у собі. Він визнає, що не матиме часу на підготовку сотень тренувань, проте переконаний, що його фірмовий стиль гри успішно адаптується під потреби національної збірної.