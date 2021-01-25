Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты минувшего тура.
Лестер - Челси, getty images
25 января 2021, 22:03
В рамках 18-го тура чемпионата Англии состоялось множество интересных поединков.
Лестер на своем поле уверенно разобрался с Челси, а Ливерпуль уступил Бернли на своем поле и отстал от лидирующего эшелона команд.
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