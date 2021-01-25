Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты минувшего тура.

В рамках 18-го тура чемпионата Англии состоялось множество интересных поединков.

Лестер на своем поле уверенно разобрался с Челси, а Ливерпуль уступил Бернли на своем поле и отстал от лидирующего эшелона команд.

Предлагаем вашему вниманию обзор тура:

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