Англія

Павичі втратили перевагу в два м'ячі у компенсований час, але змогли вирвати перемогу в серії післяматчевих пенальті

Лідс Юнайтед здобув останню путівку до півфіналу Кубка Англії сезону 2025/26, подолавши лондонський Вест Гем у надзвичайно драматичному чвертьфінальному поєдинку 2:2 (4:2).

Гості з Йоркшира впевнено контролювали хід зустрічі більшу частину матчу. Рахунок відкрив Ао Танака на 26-й хвилині, а на 75-й хвилині Домінік Калверт-Льюїн впевнено реалізував пенальті, подвоївши перевагу Лідса. Здавалося, команда Даніеля Фарке спокійно доведе матч до логічного завершення, проте лондонці продемонстрували неймовірний характер і шокували суперника на останніх хвилинах.

У компенсований арбітром час Вест Гем здійснив фантастичний камбек: На 90+3-й хвилині Матеуш Фернандеш скоротив відставання, вдало зігравши на добиванні після удару Джеррода Боуена. А на 90+6-й хвилині Аксель Дісасі зрівняв рахунок (2:2), перевівши гру в екстратайми.

Додатковий час пройшов у відкритій та напруженій боротьбі. Обидві команди мали шанси забити (зокрема, кілька голів було скасовано через офсайд), але рахунок на табло так і залишився незмінним. Доля путівки у наступний раунд вирішувалася у серії післяматчевих пенальті.

У футбольній лотереї гравці Лідса виявилися більш холоднокровними. Вирішальний удар, який став переможною крапкою у цьому важкому протистоянні, майстерно виконав захисник Паскаль Стрейк. Завдяки цій перемозі Лідс Юнайтед вирушить на Вемблі, де у півфіналі Кубка Англії приєднається до компанії Манчестер Сіті, Челсі та Саутгемптона.

Для йоркширців це справді історична подія — клуб зіграє на цій стадії найстарішого футбольного турніру світу вперше з сезону 1986/87.

Вест Гем - Лідс 2:2 (2:4)

Голи: Фернандеш 90+3, Дісасі 90+6 — Танака 26, Кальверт-Льюїн (пен) 75