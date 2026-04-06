Лінкольн Сіті забезпечив собі підвищення до Чемпіоншипу, вперше за 65 років, після перемоги над Редінгом у 42-му турі Першої ліги Англії з рахунком 2:1.

Матч був напруженим: гості пропустили на 90-й хвилині, але змогли забити ще раз і втримати перемогу. Цей результат достроково вивів Лінкольн Сіті на другий дивізіон, адже навіть за п’ять турів до кінця сезону клуб не опуститься нижче другого місця, маючи 90 очок.

У сезоні команда встановила рекорд – 24 матчі без поразок. Український півзахисник Іван Варфоломєєв, який став найдорожчим літнім новачком клубу, відіграв весь матч і в цьому сезоні провів 28 поєдинків.

Лінкольн Сіті провів у Першій лізі сім років і нарешті повертається до Чемпіоншипу, маючи відрив від третього місця у 19 очок.