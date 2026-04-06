Англія

19-річний Джош Ачімпонг незадоволений своєю роллю в лондонському клубі, що привернуло увагу європейських грандів напередодні літнього трансферного вікна.

Захисник Челсі Джош Ачімпонг зацікавив низку топклубів. Як неодноразово повідомлялося, 19-річний футболіст розчарований нестачею ігрової практики, тому розглядає можливість змінити команду.

За інформацією журналіста Екрема Конура, з оточенням англійця вже зв'язалися представники Барселони, Манчестер Юнайтед та Баварії. Також ситуацію навколо гравця уважно моніторять мадридський Реал та Ліверпуль, які бачать у юнакові великий потенціал.

Попри чутки про можливий відхід, позиція лондонців залишається непохитною. "Сині" не планують продавати свого вихованця і розраховують на нього у довгостроковій перспективі. Ринкова вартість Джоша Ачімпонга на порталі Transfermarkt становить 25 млн євро, а його трудова угода з Челсі розрахована до літа 2029 року.

У поточному сезоні-2025/26 гравець з'явився на полі у 25 матчах у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами.

Вже 12 квітня Челсі прийматиме Манчестер Сіті на Стемфорд Брідж. Початок гри — о 18:30 за київським часом.