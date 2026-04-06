Іспанський тренер оцінить ситуацію у травні перед остаточним вибором.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не планує ухвалювати рішення щодо свого майбутнього до завершення поточного сезону. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, 55-річний фахівець, контракт якого з клубом діє до літа 2027 року, хоче дочекатися травня, щоб оцінити результати команди, власний стан і лише після цього визначитися, чи залишатися в клубі.

Попри численні чутки, Гвардіола досі не прийняв остаточного рішення. У Манчестер Сіті розуміють позицію тренера та не чинять на нього тиску, дозволяючи самостійно обрати момент для оголошення свого рішення.

Наразі команда продовжує боротьбу за титул АПЛ, бере участь у Кубку Англії та вже здобула перемогу в Кубку ліги, що зберігає інтригу щодо підсумків сезону та може вплинути на вибір іспанця.

Невизначеність із майбутнім наставника ускладнює довгострокове планування клубу, однак у Манчестер Сіті зберігають спокій і довіряють своєму багаторічному тренеру.