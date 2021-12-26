Англия

Наставник горожан поделился планами на ближайшее трансферное окно.

Позиция на острие атаки уже не первый сезон является наиболее проблемным местом в построении английского Манчестер Сити, однако "горожане" в последнее время предпочитают приглашать к себе в обойму исключительно сформировавшихся футбольных звезд, что существенно тормозит их поиски из-за малого количества опций для выбора.

Именно поэтому Хосеп Гвардиола и его скауты не спешат с окончательными вердиктами по возможным претендентам на позицию во главе атакующего звена.

Кроме того, сам испанский наставник заявляет о том, что в рамках зимней трансферной кампании его клуб не будет проявлять активность в переговорах с потенциальными новичками.

"Сити долгое время обходился без покупки нападающего, но рано или поздно это все равно придется сделать. Однажды это произойдет.

Могу сказать только то, что в январе мы не будем делать подвижек в этом направлении, а сосредоточимся на летней трансферной кампании в конце сезона", — сообщил специалист.

Одним из претендентов на место на острие атаки Манчестер Сити является форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, однако для его привлечения клубу может понадобиться расстаться с достаточно круглой суммой.