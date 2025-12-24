Англія

Голкіпер "канонірів" поділився своїми думками після гри з Крістал Пелес.

Воротар Арсеналу Кепа Аррісабалага прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку англійської ліги проти Крістал Пелес у серії післяматчевих пенальті.

"Ми повинні були скористатися моментами, які ми мали в першому таймі. Ми грали дуже добре. Потім суперник трохи змінився та адаптувався, і в другому таймі все було 50 на 50. Але навіть так у нас були великі шанси. Це те, що нам потрібно покращити.

Ми пропустили голи в кількох іграх на останній хвилині, тому це те, що нам потрібно покращити та на чому зосередитися.

Під час серії пенальті треба зберігати холоднокровність і думати про наступний удар. Слід не втрачати концентрації, бо щойно ви зробите сейв, можливо, це стане вирішальним", — наводить слова Кепи ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Крістал Пелес.