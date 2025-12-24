Команда Мікеля Артети від одного лондонського дербі крокує до іншого — проти Челсі.
Арсенал — Крістал Пелес, Getty Images
24 грудня 2025, 00:23
Арсенал — Крістал Пелес 1:1 (8:7 – пен.)
Голи: Лакруа, 80 (авт.) — Геї, 90+5
Арсенал: Аррісабалага — Тімбер, Саліба, Калафіорі, Льюїс-Скеллі — Езе (Едегор, 67), Нергор, Меріно — Мадуеке (Сака, 67), Жезус (Райс, 86), Мартінеллі (Троссар, 59).
Крістал Пелес: Бенітес — Лакруа, Геї, Канво (Клайн, 46) — Річардс (Г'юз, 75), Лерма, Вортон, Мітчелл (Соса, 90+11) — Піно (Уче, 86), Нкетіа (Девенні, 46) — Матета.
Попередження: Аррісабалага